Argentina, la profezia di Di Maria in un messaggio whatsapp a sua moglie

Tra i protagonisti del Mondiale vinto dall' Argentina in Qatar c'è anche lo juventino Di Maria , che in finale contro la Francia ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 . Il Fideo , dopo aver deciso la finale di Copa America contro il Brasile nel 2021, si è confermato ancora una volta un fuoriclasse che nelle partite importanti si fa sempre trovare pronto.

Di Maria, la profezia prima della finale: "È già scritto"

Ad ogni modo, il successo dell'Albiceleste nella finale Mondiale per Angel non è mai stato in dubbio. La moglie Jorgelina ha rivelato su Instagram i contenuti di alcuni messaggi che i due si erano scambiati il giorno prima del match contro la Francia, in cui l'esterno della Juve ha detto: "Sarò campione del Mondo. È già scritto. E segnerò un gol. Perchè è scritto come era scritto al Maracaná (finale della Copa America vinta con gol decisivo contro il Brasile) e a Wembley (Finalissima vinta con gol contro l'Italia)". Nei messaggi successivi, Di Maria ha continuato: "Domani goditela perchè saremo campioni del Mondo. Perchè lo meritiamo, tutti i 26 che sono qui e le famiglie di ognuno. È scritto".

Di Maria risponde alla moglie

Il fuoriclasse della Juventus ex Real, United e Psg Angel Di Maria, taggato nelle storie dalla moglie Jorgelina, ha ricondiviso il messaggio premonitore su Whatsapp sul proprio account Instagram, aggiungendo - particolarmente compiaciuto - l'inequivocabile didascalia: "Quando ti dico le cose devi credermi - aggiungendo una risata -. Era scritto, amore".