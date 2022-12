Argentina, festa o tragedia? si butta sul pullman, cade dal ponte VIDEO

BUENOS AIRES (Argentina) - Un episodio folle, reso ancor più spaventoso dal fatto che sia stato immortalato da uno smartphone e divenuto immediatamente virale sul web, avvenuto durante i festeggiamenti del popolo argentino per la vittoria della propria nazionale in Coppa del Mondo. Nel filmato si vedono due tifosi, pronti a saltar giù da un cavalcavia al passaggio del pullman di Messi e compagni, nel tentativo di salire a bordo con i propri beniamini. Il primo riesce nell'impresa, il secondo, invece, cade sulla folla, schiantandosi sull'asfalto. Non è ancora chiaro quale sia stato l'esito, ma le fonti sudamericane che avevano affermato che il ragazzo fosse morto sul colpo sembrerebbero essere state smentite da un altro video.