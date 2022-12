Enzo Fernandez, il miglior giovane del mondiale ora vale 100 milioni

V

incere il Mondiale non è cosa da tutti. Conquistarlo a 21 anni ancor più difficile. Vincerlo a 21 anni giocando 7 partite su 7 per un totale di 563’ disputati (con un “golazo” e un assist) è privilegio di pochissimi. Solo dei grandissimi. E come ciliegina sulla torta ricevere anche il premio Fifa quale miglior giovane del torneo. Cosa chiedere di più? Eppure non è finita. Perché se alzi al cielo la Coppa più ambita del pianeta pensando che tutto questo non sarebbe potuto succedere se la Fifa non avesse allargato da 23 a 26 il numero dei convocati e se

Lo Celso

non si fosse infortunato con il Villarreal (operato in Finlandia 4 giorni prima dell’inizio di Qatar ’22 per lacerazione al bicipite femorale), allora c’è qualcosa che si potrebbe definire “La forza del destino”, come il titolo della celebre opera verdiana.