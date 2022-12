Martinez, Mbappé come il premio del Mondiale: l'esultanza sul bus Argentina

Continua a far discutere il comportamento di Emiliano Martinez dopo il trionfo Mondiale con l’ Argentina . Premiato come miglior portiere della competizione, ‘ Dibu ’ ha inizialmente fatto parlare di sé per aver festeggiato con un’esultanza di dubbio gusto con il premio individuale, motivando il suo comportamento dichiarando: "L'ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato".

Martinez, lo sfottò a Mbappé durante i festeggiamenti

Ma non finisce qui. Infatti, durante i festeggiamenti sul bus in patria il portiere dell’Albiceleste è stato ripreso mentre teneva in mano una sorta di bambolotto con la faccia di Mbappé per poi avvicinarselo alle parti basse a mo’ di sfottò indirizzato all’attaccante del Psg, che tra le altre cose è compagno di club di Messi, alimentando le polemiche sul web.