Salt Bae, la 'reazione' dagli Stati Uniti: "Bannato dall'Open Cup del 2023"

Salt Bae continua a far discutere e, in particolare, la sua indebita presenza sul terreno di gioco del Lusail Iconic Stadium, durante i festeggiamenti della nazionale argentina al termine del match vinto ai rigori contro la Francia, valso il terzo trionfo in Coppa del Mondo della storia. Il noto ristoratore turco, violando ogni norma ed ogni protocollo della Fifa , ha suscitato un'ondata di polemiche ma c'è chi, negli States, ha scelto una via diversa, quella di un 'annuncio ufficiale', con un po' di ironia e provocazione. È il caso della Us Open Cup, seconda competizione statunitense dopo la Major League e che andrà in scena nel settembre 2023, ha comunicato - a sorpresa e con largo anticipo - che " Salt Bae è bannato dalla finale della US Open Cup del 2023 ".

Salt Bae, i precedenti con Messi e Infantino

Salt Bae, non nuovo a clamorose 'comparsate' per fini commerciali, ha posato insistentemente con i calciatori freschi campioni del mondo, non sempre entusiasti della sua presenza - in primis Messi, particolarmente infastidito, a differenza di quanto mostrato in un precedente episodio nel 2018, un simpatico siparietto divenuto virale sul web - e ha ripetutamente alzato al cielo il trofeo, un 'onore' che, per regolamento, può essere concesso soltanto ad un ristretto numero di persone che comprende i capi di Stato ed ex vincitori della competizione. In un altro famoso filmato social è invece protagonista Infantino, il presidente della Fifa da cui molti attendono una spiegazione e che invece nel 2019 si prestava in un elogio delle attività professionali di Salt Bae.