Salt Bae in campo, arriva l'ammissione della Fifa: "Accesso indebito"

Continua a tenere banco la vicenda Salt Bae. Il noto ristorante turco ha fatto discutere per aver festeggiato la vittoria dei Mondiali di Qatar 2022 dell'Argentina scendendo addirittura sul terreno di gioco e posando insieme a Messi e compagni. Violando ogni protocollo e norma della Fifa, l'uomo si è scagliato sul manto erboso. Un gesto che ha lasciato tutti sorpresi. Dura la reazione, ad esempio, di Pepito Rossi, ma ancora più perentoria la decisione che arriva dagli Stati Uniti dove è stato bannato dalla finale della Us Open Cup, seconda competizione statunitense dopo la Major League che andrà in scena nel settembre 2023.