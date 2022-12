Messi e Maradona sfregiati: vandalizzato a Barcellona il murale di Tvboy

BARCELLONA (Spagna) - È stato vandalizzato a Barcellona, in Avenida Diagonal, un murale realizzato dall'artista urbano Tvboy dedicato a Messi e al trionfo dell'Argentina campione del mondo in Qatar. In particolare, si trattava di una rappresentazione 'sacra' di Messi, vestito da santo che 'accarezza' con la mano sinistra un'immagine di Maradona, portata al collo come medaglia. I volti della Pulce e del Pibe de Oro sono stati sfregiati nella notte.