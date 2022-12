Argentina-Francia, la finale continua: ecco la contropetizione da 500 mila firme

La polemica tra Argentina e Francia non accenna a placarsi a distanza di una settimana dalla finale dei Mondiali in Qatar e, dopo che sul portale francese MesOpinions la petizione per rigiocare la finale ha superato le 200mila sottoscrizioni - per via delle decisioni dell'arbitro polacco Marciniak - ecco che spunta una contropetizione. E di maggiore successo.

La contropetizione argentina

In Argentina è partita dunque una petizione on line che ha già raccolto oltre 500 mila firme: si chiede alla Francia "di smettere di piangere" dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali. L'ideatore e promotore dell'iniziativa, Valentin Gomez, ha spiegato al quotidiano sportivo Olé che "da quando abbiamo vinto, i francesi non hanno smesso di piangere e lamentarsi e non accettano che l'Argentina sia campione del mondo e che Messi sia meglio di Mbappè". La petizione argentina ha avuto un grande riscontro sui media locali. In Francia, le critiche si rivolgono all'arbitro Marciniak, ma anche alla mancanza di stile nel festeggiamento della vittoria da parte dei calciatori della Scaloneta, su tutti il portiere Emiliano Martinez. Tra loro, la ministra dello Sport e il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graet, che ha scritto al suo omologo argentino Claudio Tapia per lamentare gli "eccessi" dei festeggiamenti della albiceleste.