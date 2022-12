Adani e la finale dei Mondiali Argentina-Francia: svelata la verità sulla telecronaca

Dopo l' esperienza come commentatore dei Mondiali in Qatar, Lele Adani è tornato nella sua Milano e ha ripreso le sue abitudini . Nell'ultima puntata della Bobo Tv , Lele ha ripercorso le tappe dell'esperienza Mondiale, raccontando come ha vissuto le telecronache e l' alchimia che si è creata con il suo compagno di viaggio Stefano Bizzotto : "Me lo sono goduto, tra noi si è creata subito la chimica giusta" - ha rivelato Lele.

La verità sulla telecronaca di Argentina-Francia

Le telecronache di Adani, cariche di enfasi, hanno diviso il pubblico: tra chi ha apprezzato la carica e l'emotività di Lele e chi invece lo ha criticato per la troppa foga dimostrata sopratutto durante le partite dell'Argentina. Tutti si aspettavano che ci fosse proprio Adani a commentare la finalissima tra Argentina e Francia, invece la Rai ha fatto un'altra scelta, puntando sulla coppia Rimedio-Di Gennaro. E proprio sulla questione della telecronaca mancata, Adani ha raccontato alcuni dettagli inediti alla Bobo Tv: "Per capire cosa è successo nella designazione della finale bisogna tornare indietro ad agosto 2021, quando firmo il contratto con la Rai. Quello che vi dico è una confidenza che assolve persone che sono state attaccate – premette il 48enne di Correggio – La finale del Mondiale l'hanno commentata Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Ero a Cesena con loro a giugno 2022 per Italia-Ungheria di Nations League. Siamo a pranzo e gli dico: ‘Vi racconto una cosa che ho fatto mentre firmavo il contratto con la Rai'. Dissi che non volevo commentare le partite della Nazionale perché quel posto spetta di diritto a Rimedio e Di Gennaro. Non mi interessava neanche parlarne".