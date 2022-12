Juventus, Rabiot e quella curiosità su Mbappé diventata virale

" Kylian Mbappé m'innervosisce quando cambia voce durante le interviste ". Così, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot , con il sorriso sulle labbra in un video pubblicato sul canale Twitter 'Carré', svela un particolare del fuoriclasse del Paris Saint-Germain, con cui ha recentemente perso la finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina di Messi, Di Maria, Paredes, Dybala e Romero.

Rabiot, il 'retroscena' su Mbappé

"Quando siamo insieme, parla normalmente. E quando lo rivediamo in un'intervista, non so perché, cambia, cambia la sua voce! È fastidioso, è stressante. Penso che tutti se ne siano accorti", conclude Rabiot nel suo ironico e divertente intervento.