Adani, il VIDEO incredibile di Argentina-Francia: svelato il motivo del sorriso di Marchisio

La storica finale dei Mondiali in Qatar che ha sancito la vittoria dell' Argentina sulla Francia è una partita destinata a rimanere nella storia del calcio. Il match, deciso ai calci di rigore dopo uno strepitoso 3-3, ha fatto rimanere con il fiato sospeso non solo gli abitanti delle rispettive nazioni ma tutto il mondo del calcio. Chi sembra aver sofferto più di quanto ci si aspettasse per l'esito della partita è Lele Adani .

Adani, l'esultanza al rigore di Montiel

L'opinionista e commentatore sportivo (a cui è stato negato il commento della finale) era già stato immortalato dalle telecamere mentre era decisamente ansioso in studio con Claudio Marchisio (che nel mentre sorrideva vistosamente per la situazione del collega) prima che la lotteria dei calci di rigore avesse inizio. In un nuovo video diffuso sui social si è mostrato come, al momento del penalty decisivo di Montiel, Adani abbia vissuto con intensità la partita e le sue battute finali: si è rivolto a Diego Maradona, da buon discepolo della Iglesia Maradoniana, perché Messi e compagni potessero finalmente, dopo 36 anni, rivincere la Coppa. Come affermato in una delle telecronache del Mondiale: "Verrà un uomo che prenderà il mio posto, aveva detto Diego" e quel momento è giunto: Adani lo ha vissuto in ginocchio e con le mani davanti alla bocca, visibilmente commosso prima di abbracciare l'ex centrocampista della Juventus.