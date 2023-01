"Fifa, l'editto tv per i Mondiali: 'Non riprendete Infantino al cellulare'"

E' passato quasi un mese dalla vittoria dell'Argentina in Qatar e ancora vengono fuori alcuni retroscena inerenti al Mondiale. Secondo il Times, ci sarebbero state delle direttive ben precise che la FIFA avrebbe inviato ai direttori televisivi su quando e come inquadrare Gianni Infantino durante le gare. Il numero uno della FIFA ha assistito a tutte le partite della competizione, dividendosi fra uno stadio e l’altro quando le gare andavano in contemporanea: le molte inquadrature che lo vedevano sugli spalti erano tutte concordate con le varie troupe televisive.