Ibrahimovic contro Aguero, volano schiaffi social sull'Argentina!

Dopo le provocazioni di Ibra sul mondiale vinto dall'Argentina, è arrivata la risposta di uno dei protagonisti indiretti di quel trionfo: El Kun Aguero, accompagnatore della nazionale allenata da Lionel Scaloni, ha risposto per le rime allo svedese del Milan. Ma facciamo un passo indietro: qualche giorno fa Ibrahimovic ha criticato aspramente il comportamento poco corretto dei giocatori della Selecion, escludendo però Messi a cui ha dato solo meriti. La provocazione dello svedese riguardava nello specifico le esultanze eccessive dei giocatori dell'Albiceleste, con riferimento a quanto accaduto dopo la vittoria sull'Olanda e dopo il trionfo iridato. Ibrahimovic ha sottolineato "di essere preoccupato per gli altri giocatori in Argentina, perché non vinceranno altro. Messi ha vinto tutto e sarà ricordato, ma il resto si è comportato male e che non può essere rispettato. Lo dico da professionista di alto livello. Per me è segno che hanno vinto una volta, ma non lo rifaranno perché non si vince così".