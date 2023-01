Messi, la lite con l’Olanda e l’Instagram bloccato: l’intervista al campione del mondo

"Non l'ho premeditato, è venuto fuori al momento". Così, nella prima intervista dopo il trionfo in Coppa del Mondo, il fuoriclasse del Psg e della nazionale argentina Lionel Messi torna - ai microfoni di Urbana Play - sull'esultanza polemica nei confronti del ct dell'Olanda Van Gaal durante il quarto di finale poi vinto ai rigori: "Sapevo cosa aveva detto prima della partita ('Nel 2014 non toccò un pallone e quando non tocca un pallone è come avere un uomo in meno: non si può considerare un leader', ndr). Anche alcuni dei miei compagni di squadra mi hanno detto 'Hai sentito cosa ha detto?' . E beh, a bocce ferme non mi piace quello che ho fatto, non mi piace il 'bla bla bla, torna al posto' e tutto il resto. Ma ehi, questi sono momenti di grande tensione, c'è molto nervosismo e tutto accade molto velocemente. Si reagisce come si reagisce, ma non ci ho pensato affatto prima. È successo . Non mi piace lasciare quell'immagine, ma sono cose che possono anche succedere".

Messi sulla finale dei Mondiali Argentina-Francia e su Maradona

"La finale Argentina-Francia? Ho visto riassunti, giocate, festeggiamenti della gente quando siamo diventati campioni del mondo, ma la finale stessa, i 90 minuti, non l'ho più rivista. Maradona? Mi sarebbe piaciuto che, se non mi avesse regalato la Coppa, almeno vedesse tutto questo. Penso che dall'alto sia lui che tante persone che mi vogliono bene mi fossero vicine. Il bacio alla Coppa? L'ho vista lì e non potevo non fare quello che ho fatto. La Coppa mi ha chiamato. Mi ha detto 'Ecco, vieni a prendermi, ora puoi toccarmi'. Ci ho pensato e sono andato a baciarla. Ne avevo bisogno. L'avevo detto una volta. Penso che fosse prima del 2014. Ho detto che sapevo che Dio mi avrebbe dato una Coppa del Mondo. È stato un mese incredibile per me e la mia famiglia. Thiago era pazzo. Vedere come si è divertito, come si sentiva, come ha sofferto... perché dopo la partita con l'Olanda ha pianto. O Mateo che fa i conti dopo la partita che abbiamo perso contro l'Arabia. Ciro è quello che ne capisce di meno, ma gli altri due l'hanno vissuta da tifosi. Soffrendo, vivendola al massimo, godendosela. Anche quando siamo tornati a Parigi ci sono mancati i giorni in Qatar. Abbiamo avuto un grande momento", ha concluso Messi.

Messi e Instagram 'in tilt'

Messi ha poi raccontato un divertente aneddotto nel day after del successo in Coppa del Mondo: oltre un milione di direct ricevuti hanno rallentato il suo account ufficiale Instagram al punto da bloccarlo completamente. “È una cosa molto bella che gli altri atleti ti rendano merito in questo modo. Non sono uno però che si mette a rispondere o commentare foto, al massimo metto un like”, chiosa la Pulce.