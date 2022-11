Arabia Saudita, il Re impazzito per la vittoria sull'Argentina: giorno libero a tutti

RIYHAD (Arabia Saudita) - La scioccante vittoria in rimonta dell'Arabia Saudita contro l'Argentina (2-1) al debutto nei Mondiali 2022 è già leggenda in patria. Infatti mercoledì tutto il paese, dopo l'k del re Salaman, avrà il "giorno libero" per celebrare l'impresa avvenuta oggi al Lusail Stadium. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa saudita: "Mercoledì è stato annunciato come giorno festivo per tutti i dipendenti e gli studenti dell'Arabia Saudita dopo che la nazionale ha vinto una partita contro l'Argentina martedì. Il re Salman ha approvato il suggerimento del principe ereditario Mohammed bin Salman di celebrare la vittoria della nazionale con una vacanza. Tutti i dipendenti e gli studenti del settore pubblico e privato in tutte le fasi dell'istruzione avranno una vacanza"