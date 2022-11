Arabia Saudita, chi è Renard: il genio giramondo che svuotava i cassonetti

Nel Regno dell’ Arabia Saudita , il più grande stato arabo dell’Asia occidentale e culla dell’Islam, da ieri si è aggiunta una terza “divinità” da venerare dopo Allah e Maometto. È il demiurgo, lo stratega, l’artefice, l’eroe di quello che resterà nella storia del calcio come il “miracolo di Lusail”. Ci riferiamo naturalmente al francese Hervé Renard , 54enne ct dei “Falchi” sauditi: grazie al suo calcio solido, maschio, concreto, tetragono, ultra-spregiudicato nell’applicazione del fuorigioco, ha compiuto il suo capolavoro infliggendo all’ Argentina stellare una sconfitta in tutti i sensi “mondiale”.

Tradito da Ziyech

Renard quattro anni fa da ct del Marocco aveva riconquistato una qualificazione mondiale che mancava da vent’anni (Francia ’98) ma in Russia - dov’era stato eletto il tecnico più sexy del torneo - le cose non erano andate per il verso giusto complici circostanze sfavorevoli: autogol di Bouhaddouz al 95’ contro l’Iran, stoccata dell’irresistibile CR7 col Portogallo, pari del galiziano Aspas al 91’ nel 2-2 contro la Spagna. Aveva provato a rifarsi, sempre col Marocco, nella Coppa d’Africa 2019 svoltasi in Egitto: i rossoverdi super favoriti, superata di slancio la fase a gironi con 3 vittorie su 3, si sono arenati negli ottavi ai rigori contro la “cenerentola” Benin nonostante la superiorità numerica, la supremazia territoriale e soprattutto un penalty fallito dalla stella Ziyech al 6’ di recupero della ripresa.