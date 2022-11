Arabia Saudita, Al-Shahrani si è rotto la mascella e lo zigomo

DOHA (QATAR) - L'Arabia Saudita ha conquistato una storica vittoria contro l'Argentina nel primo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. La partita contro la selezione sudamericana, però, è stata caratterizzata anche dal brutto infortunio rimediato da Yasser Al-Shahrani, che si è scontrato nel secondo tempo col suo portiere Mohammed Al-Owais. ll difensore ha rimediato la frattura della mascella e dello zigomo sinistro ed è stato già sottoposto a intervento. Dopo quanto accaduto in campo, il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman aveva disposto il trasferimento d'urgenza in Germania del giocatore, con un volo privato, per ricevere ulteriori cure.