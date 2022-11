Arabia Saudita, regalo pazzo del Re: Rolls Royce a tutti i giocatori!

La clamorosa vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina è sicuramente la sorpresa più grande di questo inizio dei Mondiali. La nazionale guidata da Renard è riuscita a battere, in rimonta, Messi e compagni nel primo turno della fase a gironi di Qatar2022. Il Re Salman Al Saud ha deciso di dichiarare festa nazionale il giorno dopo il successo contro gli argentini ma in Arabia Saudita continuano ancora le celebrazioni per lo storico trionfo. Le sorprese, però, non finiscono qui. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate ufficialmente, la famiglia reale avrebbe infatti deciso di premiare tutti giocatori della nazionale con un super regalo: una Rolls Royce da 500 mila euro. Calcolando i 26 convocati dell'Arabia Saudita, la spesa del Re per la vittoria contro l'Argentina si aggirerebbe sui 13 milioni di euro.