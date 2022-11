Lautaro, l'Inter, l'Argentina e la spinta di Agustina

MILANO - C’è una tifosa in più per lui in Argentina: Agustina Gandolfo, la sua bellissima compagna, intercettata da TN a Doha, in un bar a pochi minuti di macchina dal ritiro della Selección: con lei la figlia Nina (in arrivo pure i genitori da Bahia Blanca). «Stare qui genera per te qualcosa di indescrivibile, l'atmosfera dei Mondiali è qualcosa di molto bello e ovviamente viverla da vicino è incredibile». Tra le wags, Agustina è la più attiva, considerato che spesso e volentieri segue Lautaro Martinez in giro per l’Italia e l’Europa: «Purtroppo abbiamo passato tanto tempo separati, ormai non lo vediamo da una settimana ed è sempre dura», ha sottolineato la biondissima compagna dell’interista, protagonista della puntata di “Where are you from?", il nuovo format prodotto da Inter Media House, in cui i giocatori nerazzurri raccontano i loro Paesi d'origine.