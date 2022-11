Argentina, Messi in conferenza con Scaloni: "Mondiale, la mia ultima occasione"

DOHA (Qatar) - E' tutto pronto per l'inizio dell'avventura mondiale dell'Argentina. In Qatar la Seleccion cercherà di conquistare la terza Coppa del Mondo della sua storia, un sogno da raggiungere per tutto il popolo argentino e per il capitano: Lionel Messi. Il 10 della Seleccion ha parlato alla vigilia della sfida con l'Arabia Saudita in conferenza stampa: "Probabilmente sarà la mia ultima Coppa del Mondo, l'ultima occasione di realizzare il mio grande sogno". Carica l'ambiente la stella argentina che rassicura sulle sue condizioni: "Mi sento molto bene fisicamente. Mi sono allenato diversamente perché ho preso un colpo, ma non c'è niente di strano. Era una precauzione". Avvisate le altre nazionali, la Pulce ci sarà in un mondiale che arriva dopo il primo trofeo in nazionale, la Coppa America: "Veniamo da un trionfo, questo aiuta a godersi il momento con meno ansie. Questo gruppo mi ricorda il 2014, un gruppo molto unito. Giocare in un Mondiale è sempre speciale, l'atmosfera che c'è prima della prima partita è diversa".