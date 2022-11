Rigore su Paredes ma negato all'Inghilterra: è VARgentina sui social

Due pesi e due misure? Sul web è scoppiata la polemica per il rigore concesso all'Argentina nel match d'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Arabia Saudita. Vincic, arbitro della sfida, è stato richiamato al monitor per rivedere un contatto in area tra lo juventino Paredes e Abdulhamid. Il difensore trattiene l'ex Psg impedendogli di andare sulla sfera, pertanto il direttore di gara sloveno ha chiuso il Var indicando il dischetto. Sui social, però, è scoppiata la bufera dato che per un episodio molto simile su Maguire in Inghilterra-Iran, il diretto di gara Claus ha preso una decisione differente. Sul web si parla già di VARgentina. Del resto, il Mondiale è anche questo.