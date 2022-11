Argentina, Di Maria: "Doveva finire 5-0". Messi: "Ora due finali"

DOHA (Qatar) - Debutto amaro per l'Argentina ai Mondiali di Qatar sconfitta in rimonta 2-1 dall'Arabia Saudita. Nel post-partita il Ct Lionel Scaloni è stato chiaro: "Dobbiamo alzarci e andare avanti: non c'è altra scelta. Abbiamo ancora due partite di questo girone e daremo tutto. Sapevamo come gioca l'Arabia Saudita. Abbiamo preparato la partita sapendo che sarebbero usciti spesso con la difesa molto alta - aggiunge - Oggi è un giorno triste ma dobbiamo alzare la testa e continuare.Credo che il primo tempo sia stato tutto nostro. Analizzeremo i gol incassati con calma e attenzione. Sono arrivati al minuto 48 e al minuto 51: loro non hanno ribaltato la partita per motivi fisici. Vedremo comunque il report medico-atletico ma, in linea di principio, la maggior parte dei giocatori sta bene".

Argentina, Messi: "La gente deve fidarsi di questo gruppo" Anche Leo Messi ha parlato nel post-partita con parole da capitano: "Lasciate che la gente si fidi. È un duro colpo per tutti, per la gente e per noi che non ci aspettavamo di iniziare in questo modo, ma che la gente abbia fiducia che questo gruppo non li lascerà. Dipende da noi, sappiamo che siamo obbligati a vincere le prossime 2 partite ma abbiamo già giocato partite di questa caratura - aggiunge - Questo è un gruppo che si distingue per la sua unità ed è ora di essere più uniti che mai per dimostrare che siamo veramente forti. Era tanto tempo che non attraversavamo una situazione del genere".