Messi-Maradona: stessi numeri ai Mondiali. Il doppio aggancio

LUSAIL (QATAR) - Quella contro il Messico è stata una serata speciale per l'Argentina e Lionel Messi. Dopo il clamoroso ko in rimonta all'esordio contro l'Arabia Saudita, l'Albiceleste di Scaloni batte il primo colpo ai Mondiali di Qatar 2022 e supera 2-0 la selezione del Tata Martino. Dopo un primo tempo bloccato, ci pensa, come sempre, la Pulce a togliere le castagna dal fuoco con un mancino su cui Ochoa non può fare altro che raccogliere la sfera dal sacco. L'ex Barcellona eguaglia così Diego Armando Maradona in due particolari classifiche: quella delle partite giocate nella Coppa del Mondo (21) e quella dei gol. Messi, infatti, aggancia El Diez a quota 8 e ora insegue il primatista assoluto della Seleccion Gabriel Omar Batistuta (10).