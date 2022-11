Messi, la maglia del Messico a terra e calciata via: il gesto fa il giro del mondo

Dopo il clamoroso ko in rimonta contro l'Arabia Saudita all'esordio ai Mondiali di Qatar 2022, l'Argentina ha battuto il primo colpo superando per 2-0 il Messico. Mattatore della sfida, il solito Leo Messi, autore del gol che ha sbloccato la sfida e dell'assist per il raddoppio di Enzo Fernandez. La Pulce, già alla sua seconda marcatura in questa edizione del torneo, raggiunge così Maradona a otto reti nei Mondiali e ora insegue Gabriel Omar Batistuta, recordman all time dell'Albiceleste con 10 centri.