Di Maria tiene l’Argentina in ansia: “Problema al quadricipite”

DOHA (QATAR) - Quella contro la Polonia è stata una serata di festa per l' Argentina che, grazie alle reti di Mac Allister e Julian Alvarez , ha battuto 2-0 Szczesny e compagni e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 come prima forza del Gruppo C . A preoccupare il popolo e lo staff dell'Albiceleste, però, sono le condizioni di Angel Di Maria , sostituito dopo un'ora di gioco da Scaloni (al suo posto è entrato l'altro juventino Leandro Paredes). El Fideo, infatti, come dichiarato dallo stesso Ct al termine del match, "ha sentito indurirsi il quadricipite". Un infortunio che tiene in ansia la Seleccion, che dunque potrebbe dover fare a meno del Fideo in vista della gara degli ottavi di finale contro l'Australia.

Argentina, Scaloni sull'infortunio di Di Maria

Di Maria è un elemento importantissimo nello scacchiere tattico dell'Argentino, tant'è vero che Scaloni lo ha sempre schiarato titolare nelle prime tre partite del Mondiale. La sostituzione al 15' della ripresa contro la Polonia, come spiegato dal tecnico, non è stata una scelta tattica ma per un infortunio la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. "Ha sentito qualcosa al quadricipite, si è fatto duro e abbiamo preferito toglierlo. Tutti sanno già che è importante, non vale la pena lasciare in campo un giocatore che rischia di farsi male", continua Scaloni. L'augurio dei tifosi e del Ct è quello che il classe '88 possa farcela per scendere regolarmente in campo sabato contro l'Australia. Continuano dunque i guai fisici del Fideo, che già nel primo scorcio di stagione ha dovuto saltare diverse partite con la Juventus per due differenti fastidi muscolari che l'hanno tenuto lontano dal campo per alcune settimane.