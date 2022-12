“Scaloni, mitt a Dybala!”, la mamma di Oriana Sabatini scuote l’Argentina

Paulo Dybala è stato convocato dal ct argentino Scaloni per il Mondiale ma ancora non è mai sceso in campo. In Argentina, molti tifosi vorrebbero l'esordio dell'ex attaccante della Juventus a Qatar2022. Tra questi, anche la suocera del calciatore, Catherine Fulop, che ha insistito nei giorni scorsi (soprattutto dopo la sconfitta dell'Argentina al debutto contro l'Arabia Saudita) per vedere Paulo in campo: "Scaloni me lo deve mettere" è il messaggio della madre di Oriana al ct della nazionale sudamericana in una intervista a Diario Olé.