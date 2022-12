Argentina, Di Maria si allena con i compagni: disponibile per l'Olanda

Arrivano buone notizie per Lionel Scaloni in vista della partita dei quarti di finale del Mondiale in Qatar contro l'Olanda: Angel Di Maria si è allenato con i compagni e molto probabilmente sarà disponibile per la sfida contro la nazionale olandese. Ora sarà il commissario tecnico dell'Argentina a decidere se schierare il giocatore della Juventus in campo dall'inizio oppure farlo partire dalla panchina. Di Maria a parte, Scaloni sembra comunque intenzionato ad apportare delle modifiche di formazione rispetto all'ottavo di finale contro l'Australia. Fra i più attivi in allenamento c'è l'ex Juve Paulo Dybala che, però, non dovrebbe avere chance di giocare neanche contro l'Olanda perchè il ct lo considera solo come alternativa di Lionel Messi.