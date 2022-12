Olanda-Argentina, Scaloni può sorridere: Di Maria recuperato

A circa 48 ore dal fischio d'inizio del quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Olanda e Argentina, arrivano buone notizie dall'infermeria per il Ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni. L'esterno della Juventus, Angel Di Maria, che ha saltato l'ottavo contro l'Australia per l'infortunio rimediato nel match contro la Polonia, è completamente recuperato: si è allenato con il resto dei compagni ed è pronto ad affiancare Messi e Julian Alvarez per la sfida contro la nazionale di Van Gaal. Lautaro Martinez che, come riferito dall'agente Alejandro Camano, ha accusato problemi alla caviglia e per questo sta facendo dalle infiltrazioni, dovrebbe partire in panchina con la possibilità, ovviamente, di entrare a gara in corso. Scaloni, per la partita contro gli Orange, potrebbe addirittura passare a un 5-3-2 speculare.