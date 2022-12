Lo strano rito dell’Argentina che si ripete prima di ogni partita

Chiamatelo pure: il patto delle caramelle. Se osservate i rituali pre gara dell’Argentina noterete che sono pochissimi i giocatori che saggiano il terreno prima del riscaldamento. La maggior parte, tra cui il Goat Lionel Messi, preferiscono rimanere negli spogliatoi. Ce ne sono però 3 che, sempre, escono dal tunnel, si recano nel cerchio di centrocampo e danno il via al rituale. Un’ora prima di ogni gara la cartolina è sempre la stessa: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Alejandro Papu Gómez si ritrovano sul dischetto del calcio d’inizio, scattano selfie, scoppiano a ridere come se fossero in gita scolastica e iniziano a osservare i tifosi e le loro bandiere. Di tanto in tanto, tra chiacchiere e risate, infilano le mani nelle tasche dei pantaloncini, scartano una caramella e, all’unisono, se la mettono in bocca. Questa “consuetudine”, per dirla con una parola molto cara al Narigón Carlos Salvador Bilardo, si ripete da quando l’Argentina ha trionfato nella Copa América 2021.