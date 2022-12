Argentina, Messi: “Maradona ci spinge dal Paradiso. Van Gaal senza rispetto”

Leo Messi si è sfogato contro tutti dopo la vittoria della sua Argentina ai calci di rigore contro l'Olanda e la qualificazione alle semifinali del Mondiale in Qatar. Il fenomeno argentino, dopo le dichiarazioni contro l'arbitro, ha parlato anche del comportamento dei giocatori olandesi e dell'allenatore Van Gaal: "Weghorst e i suoi compagni ci provocavano, io rispetto tutti e pretendo altrettanto rispetto. In ogni caso sono cose che si esauriscono con la partita. Van Gaal racconta che le sue squadre danno spettacolo, quando l'Olanda non ha fatto altro che gettare palloni in area a casaccio. Non mi piace che le persone parlino prima delle partite. Non fa parte del calcio. Rispetto sempre tutti, ma mi piace che anche loro rispettino me. Van Gaal non è stato rispettoso con noi" ha detto la Pulce a Tyc Sport.