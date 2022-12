Marchisio e l'esultanza degli argentini: “Occhio”. E cita Gandhi

La partita tra Argentina e Olanda, quarto di finale del Mondiale in Qatar, è stata caratterizzata da tante emozioni e reti ma anche da grande tensione tra le due squadre. In modo particolare, ha fatto molto discutere l'esultanza degli argentini in faccia agli olandesi dopo il rigore decisivo di Lautaro Martinez. Tra i tanti commenti è arrivato anche quello di Claudio Marchisio che ha voluto dire la sua sull'episodio con un post sui social network. L'ex centrocampista della Juventus ha infatti condiviso una foto dei calciatori dell'Argentina che esultano in faccia agli olandesi e il messaggio: "Occhio. 'Quello che semini, raccoglierai'. La legge del Karma è inesorabile, l’evasione è impossibile. Mahatma Gandhi". In unaltro tweet il Principino ha commentato la prestazione della nazionale Albiceleste, sottolineando ancora una volta la questione dell'esultanza: "L'Argentina merita la semifinale grazie alla classe di Messi e per aver calciato meglio i rigori. Decisivo anche Dibu Martinez che due grandi parate nei primi due rigori. Quando ti giochi un mondiale c'è sempre adrenalina e nervosismo, poi ci vuole RISPETTO!".