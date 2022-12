Martinez e il rito prima dei rigori: sputo sui guanti e carezza all'arbitro

TORINO - Un bacio, poi uno sputo e infine una carezza. Oltre all'evidente poca affinità tra i gesti, non è propriamente una combinazione così "elegante", seppure nella circostanza si sia rivelata un portafortuna. Ne dovrà prendere nota il prossimo arbitro che assegnerà un rigore contro la squadra di Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, protagonista nei tiri dagli undici metri che hanno consentito all'Albiceleste di diventare semifinalista in Qatar. Prima dei penalty in cui ha fatto tutto il possibile per provocare gli avversari e farli deconcentrare, infatti, l'estremo difensore dell'Aston Villa ha sfoggiato questo tipo di rito propiziatorio.