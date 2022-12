Messi, la maglia dell'Argentina a Rosario è da record: pesa 100 kg

TORINO - È una maglia da record, quella enorme e con il numero 10 di Lionel Messi che è apparsa nei cieli di Rosario poche ore prima del fischio d'inizio della semifinale tra Argentina e Croazia . Una divisa che è stata già catalogata come "la più grande del mondo". Larga 12 metri e lunga 18, pesante più di 100 chili, è stata realizzata per l'occasione da un gruppo di lavoratori dei laboratori tessili e calzaturieri del Comune di Serodino, situato a 52 chilometri a nord-ovest di Rosario.

Una maglia da record

A loro si sono uniti anche dei vigili del fuoco volontari locali, che hanno messo a disposizione l'elicottero: "Vogliamo portare la nostra squadra al top - ha detto il presidente della comunità Juan Pio Drovetta - e abbiamo testato che le cuciture resistessero, in modo tale di alzare la maglia e far sì che tutti potessero godersela in diverse città della regione". All'opera hanno partecipato circa 15 persone e il numero 10 è stato dipinto dagli artisti Marlene Zuriaga e Lisandro Urteaga , i creatori dell'enorme murale di Messi nell'edificio accanto al Monumento a la Bandera di Rosario.