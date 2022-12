Dybala, arriva l'esordio al Mondiale in Argentina-Croazia

TORINO - C'è spazio anche per Paulo Dybala, nell'Argentina che sogna di conquistare la terza stella in Qatar. Lionel Scaloni ha infatti regalato alla Joya - così come a Foyth e Angel Correa, gli altri che ancora non erano stati impiegati fino a questo momento - l'esordio in questi Mondiali, mandandolo in campo sul 3-0 in favore dell'Albiceleste contro la Croazia al minuto 74.