Adani, Argentina, Messi e i cammelli: bufera per la polemica in diretta

TORINO - Si è contenuto fino a un certo punto, poi non ce l'ha più fatta. Lele Adani, scelto dalla Rai come commentatore tecnico a supporto di Stefano Bizzotto in occasione della semifinale del Mondiale tra Croazia e Argentina, non ha resistito al desiderio di esaltazione delle prodezze dell'Albiceleste e, in particolare, di Leo Messi. Nonostante le numerose critiche ricevute nei giorni scorsi per i toni esasperati con i quali aveva commentato le giocate della Pulce e in generale della nazionale guidata dal ct Lionel Scaloni, l'ex difensore ha risposto piccato in diretta: "E noi dobbiamo stare a contenerci per chi?".