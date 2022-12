Guarda l’Argentina davanti alla vetrina: la tenera immagine fa il giro del web

A volte la passione può portare a fare davvero di tutto. Il calcio, poi, è in grado di smuovere le anime e spinge i tifosi a far qualsiasi cosa pur di seguire la propria squadra. In questo caso sarebbe più corretto dire la propria nazionale. Sì, perché la storia di Carlos Bejar, 82enne pensionato di Entre Ríos, sta facendo il giro del web. L'uomo, dopo aver assistito alla prima partita di Qatar 2022 dell'Argentina, quella persa contro l'Arabia Saudita, a Buenos Aires, ha deciso di guardare le sfide contro Messico e Polonia in un bar per godersi anche l'aria condizionata che, visto il caldo, non dispiace. I continui commenti e le urla degli altri tifosi, però, hanno portato Carlos ha prendere una decisione piuttosto singolare, dato che dall'ottavo di finale in poi ha seguito le gesta di Messi e compagni in maniera differente.