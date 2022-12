Argentina, Paredes e Dybala: "Ecco come abbiamo fatto la storia"

DOHA (Qatar) - L'Argentina è Campione del Mondo! Messi e compagni conquistano la coppa battendo ai rigori la Francia al termine di una finale storica. Tra i rigoristi che hanno portato l'albiceleste sul tetto del mondo è stato decisivo Leandro Paredes, queste le parole del centrocampista della Juventus al triplice fischio: "Neanche nei miei sogni più belli ho pensato a questo. Le persone sono felici, noi siamo felici. Non ci sono parole per descriverlo. Si tratta di un percorso durato più di quattro anni e lo dicono tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questo gruppo. Siamo felici, abbiamo lavorato duramente per ottenere questo risultato". Tra i tiratori anche l'ex bianconero Paulo Dybala che commenta: "Quello che è successo oggi passerà alla storia. Quello che i tifosi ci hanno dato in questo mese è stato incredibile. Vogliamo sollevare la coppa e andare a festeggiare laggiù".