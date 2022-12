Mondiale: Messi in trionfo, Neymar gli rende omaggio

«Felicidades Hermano». E cioè: «Complimenti Fratello», con l'emoticon degli applausi e l'hashtag (#leomessi) che più sta spopolando da quando Lionel Messi è diventato campione del mondo alla guida della sua Argentina. Anche un fuoriclasse brasiliano come Neymar ha evidentemente seguito con attenzione l'esito della finale tra l'Albiceleste e la Francia, con tanto di allunghi e rimonte, magie e contro magie, fino ai rigori che hanno premiato la Nazionale in grado di mantenere quasi costantemente il controllo della situazione. E anche se sulla rassegna iridata in Qatar l'attaccante verdeoro aveva riposto invano tutte le sue attenzioni, nonostante la choccante eliminazione per mano della Croazia ai quarti di finale dopo i rigori, quando è il caso di “inchinarsi" lo si fa senza problemi, anche se il tuo rivale è un argentino ed è lui a festeggiare il successo finale. Neymar rende il dovuto omaggio a Messi. E così sia.