Argentina-Francia, Dibu Martinez rivela il motivo del brutto gesto

Emiliano Martínez è stato uno dei principali protagonisti del Mondiale in Qatar e del trionfo dell'Argentina. E' infatti stato eletto come miglior portiere del torneo e ha ricevuto il Guanto d'Oro durante la premiazione dopo la vittoria contro la Francia. L'estremo difensore argentino ha festeggiato il premio individuale in modo particolare, con una esultanza di dubbio gusto, ricevendo anche molte critiche. Perché l'ha fatto?