Argentina-Francia, la frase di Messi prima del rigore decisivo di Montiel

Come nel 2006, la Francia perde il Mondiale ai calci di rigore. Stavolta "il carnefice" è l' Argentina di Lionel Messi , che torna sul tetto del mondo a 36 anni di distanza dall'ultima volta. Dopo il vibrante 3-3 nei 120', l'Albiceleste è stata infallibile dal dischetto mentre Deschamps è stato "tradito" da Coman e Tchouameni. Per la Seleccion di Scaloni, dopo le reti dagli 11 metri di Messi, Dybala e Paredes, a presentarsi sul dischetto per il tiro decisivo è il terzino del Siviglia Montiel . Lui che, a pochi minuti dal triplice fischio, al 118', con i suoi avanti 3-2, ha causato il rigore trasformato da Mbappé per il 3-3 finale.

Doveva farsi perdonare, pertanto, con un carico di responsabilità enorme, si presenta davanti a Lloris con gli occhi di tutto il mondo addosso. Montiel in carriera aveva calciato 5 volte dagli undici metri, l'ultima risaliva al 9 maggio 2021 in coppa nazionale argentina, quando vestiva la maglia del Rivera Plate. Non ha mai sbagliato e questo un po' lo ha aiutato: si piazza in posizione un po' defilata rispetto alla palla per calciare di destro e sembra guardare altrove per non incrociare lo sguardo del portiere e concedere alcun margine d'intuizione all'avversario.

