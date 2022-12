Argentina, il momento dell’ultimo rigore per le strade di Buenos Aires VIDEO

L'Argentina trionfa ai Mondiali di Qatar 2022: l'urlo al gol di Montiel è incredibile

Un fiume di persone si era infatti riversato per le strade per seguire la finalissima di Qatar 2022 contro la Francia. In tutte le città e soprattutto a Buenos Aires è successo qualcosa di incredibile. Tantissimi i video della festa che circolano sul web, ma ancor più straordinaria è l'esultanza generale nel momento in cui Montiel trafigge Lloris dagli 11 metri e decreta ufficialmente la vittoria della Seleccion. Un urlo di liberazione che per troppo tempo è rimasto strozzato in gola. È proprio in quell'istante che tutto il mondo si inginocchia all'Albiceleste: l'Argentina è campione del mondo.

