Messi, Di Maria, Paredes e l'Argentina: tragedia sfiorata in diretta tv

BUENOS AIRES (Argentina) - E' tornata a casa l'Argentina campione del mondo. A Buenos Aires una folla di migliaia e migliaia di persone ha atteso la Seleccion per continuare a celebrare la terza Coppa del Mondo della storia dell'albiceleste. Dopo 14 ore la Scaloneta è arrivata nella capitale alle 2:30 di notte, ma non è stato certo l'orario a frenare l'entusiasmo di una intera nazione. Messi e compagni sono così saliti sul pullman scoperto per girare la città ed abbracciare i tifosi, anche se tra l'entusiasmo generale non è mancato un momento di tensione che ha rischiato di trasformare la festa in tragedia. Le immagini del giro celebrativo per la "tercera" sono andate in diretta tv e c'è stato un preciso istante che ha fatto trattenere il fiato a molti. In cinque, infatti, sono saliti sul tetto del pullman scoperto: Paredes, De Paul, Otamendi, Di Maria e il capitano Leo Messi con in braccio la Coppa. Una mossa azzardata perché lungo il percorso, i cinque non si sono accorti di diversi cavi elettrici che attraversavano la carreggiata e che hanno rischiato di farli finire sull'asfalto. Fortunatamente, grazie ai riflessi, tutti e 5 sono riusciti ad abbassare la testa per evitare l'impatto e la festa a Buenos Aires è potuta continuare per tutta la notte.