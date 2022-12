Messi, il video commovente per celebrare la vittoria e la scelta della canzone profetica

BUENOS AIRES (Argentina) - La festa per l'Argentina campione del mondo è solo iniziata, così come le celebrazioni alla carriera di Lionel Messi che, in un post social, ha ripercorso con un video emozionante tutta la sua vita in campo, dagli inizi fino al successo di Doha. La giornata di festa sui social era iniziata con il post Instagram sempre dell'ex Barcellona a letto con la coppa, successivamente è arrivato il tributo sulle note della canzone "Arrancármelo" di Wos . Una musica diventata, di fatto, la colonna sonora della Selección in questa edizione dei Mondiali in Qatar, anche perché il brano è stato scelto per musicalizzare le pubblicità dei canali che hanno trasmesso le partite in Argentina.

Messi e la scelta della colonna sonora

Ma il successo di questo brano è arrivato prima che Arrancármelo apparisse in tv, perché in realtà era già stato utilizzato in moltissimi video su YouTube. Adesso anche Messi ha confermato quanto sia speciale per lui la musica dell'artista di Buenos Aires, e in particolare questa canzone, il cui testo sembra addirittura essere un riferimento diretto all'insistenza di Rosario per vincere un Mondiale con l'Argentina. "E non ho intenzione di affondare sdraiato qui. E non ho intenzione di morire dissanguato. Non chiedermi di non riprovare. Che le cose tornino al loro posto".