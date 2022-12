Lautaro ovunque, il photobombing a Messi diventa virale FOTO

Lautaro, ma cosa combini? L'attaccante argentino è riuscito nell'impresa di trovarsi nel posto sbagliato mentre veniva scattata la foto del secolo: Messi con la Coppa del Mondo come Maradona nel 1986. Lo scatto della Pulce però è stato "macchiato" dalla presenza non voluta di Lautaro che sbuca dietro. La presenza ingombrante dell'attaccante nerazzurro non è passata inosservata e su twitter si è scatenato un vero e proprio photobombing: Lautaro è finito addirittura nelle foto più iconiche della storia, dai Beatles a Muhammad Ali vs Sonny Liston.