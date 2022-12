Il mendicante e la maglia dell’Argentina: l’emozione al regalo commuove il mondo VIDEO

Per le strade delle città argentine continua la festa per la vittoria dell'Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022. La Seleccion è tornata sul tetto del mondo a 36 anni di distanza dall'ultima volta mettendo la coppa in bacheca per la terza volta nella propria storia dopo il 1978 e il 1986. Da Buenos Aires a Rosario passando per Santa Fe e La Plata, in tutta l'Argentina sono scene di celebrazioni per il trionfo di Messi e compagni. Una marea umana per strada.