Lautaro, la festa Argentina e l'orologio da 130K: il Toro versione party

Lautaro Martinez ha festeggiato la vittoria dell'Argentina ai Mondiali Qatar 2022 in un modo particolare. In attesa di vederlo il 29 dicembre alla Pinetina per allenarsi insieme alla squadra dell'Inter per rincorrere lo scudetto, il calciatore è stato protagonista di un video condiviso sui social, dove si legge: "Il risveglio di Lautaro da campione del mondo: "Buongiorno. Una splendida mattina vero?".