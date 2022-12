Messi e Salt Bae l'intruso, furia Pepito Rossi: "Può baciami il c..."

"Salt Bae può baciarmi il c... Volendo tutta quell'attenzione e toccando la Coppa. Chi caz... sei fratello? I tuoi due minuti di fama sono scaduti. Il prossimo". È un Giuseppe "Pepito" Rossi scatenato quello che twitta contro il noto ristoratore Nusret, da giorni bersaglio social per i video e le foto che lo immortalano tra i giocatori dell'Argentina a pochi minuti dalla vittoria della Coppa del Mondo, alla ricerca disperata di selfie e visibilità.

Salt Bae l'intruso

Se in un primo momento Messi sembra infastidito dalle insistenti richieste di questo particolare personaggio, proprietario di una famosissima catena di steak-house extralusso, alla fine cede alla foto così come Di Maria e altri giocatori. L'"imbucato" ha sicuramente avuto visibilità, ma forse (forse) anche quella, negativa, che non cercava. Stupisce (stupisce?) l'arroganza con la quale tocca, prende e alza la Coppa del Mondo appena conquistata da giocatori che lo guardano increduli nell'euforia generale.