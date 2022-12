Messi e quella lettera di Enzo Fernandez a 15 anni che gli chiedeva di restare in Nazionale

BUENOS AIRES (Argentina) - Tra le centinaia di storie che alimentano l'epica della conquista della Coppa del mondo di calcio da parte dell'Argentina una in particolare sta emozionando e commuovendo in queste ore l'Argentina intera e lo stesso Lionel Messi . Lo scrittore, sceneggiatore e giornalista Hernan Casciari ha raccontato emotivamente il difficile periodo che aveva portato l'ex Barcellona nel 2016, dopo la sconfitta con il Cile nella finale della Coppa America, a decidere a caldo di chiudere con la nazionale: "Per me con la nazionale è finita. Ho lottato molto, ho provato molte volte ad essere campione con l'Argentina. Sono quattro finali e non ho potuto vincerle. Ho fatto il possibile, mi duole più che a qualsiasi altro, ma è chiaro che non è per me", disse Messi quel 27 di giugno del 2016.

Le critiche e la lettera di Enzo

Una delusione forte come fu l'impatto con le aspre critiche che piovevano in patria contro Messi e, la maggior parte, sempre con lo scomodo paragone con Diego Armando Maradona. Furono le lettere scritte e postate in rete da tanti bambini e adolescenti come i suoi figli che spinsero Messi a rivedere la decisione, solo poche settimane dopo. E tra queste lettere, narra Casciari, una in particolare gli chiedeva di ripensarci e di riprendersi la gioia di giocare. "Fai quello che vuoi Lionel, ma per favore ripensaci. E se decidi di restare resta per divertirti, che è quello che la gente ti ha tolto", recitava la lettera scritta da un quindicenne di nome Enzo. "In un mondo di pressioni ridicole sono riusciti a toglierti la parte più nobile del gioco, il divertimento. Vederti giocare è l'orgoglio più grande del mondo. Gioca per divertirti, non hai idea di come ci divertiamo noi quando giochi te. Grazie, e scusa...", concludeva Enzo. Il ragazzino della lettera, solo sette anni dopo, si è stretto con Messi in un abbraccio infinito sull'erba del Lusail Stadium dopo aver segnato il 2-0 sul Messico, uno dei più bei gol del mondiale. Si chiama Enzo Fernandez, gioca in Portogallo nel Benfica che ora la valuta 120 milioni di euro ed è stato nominato il miglior giocatore giovane del mondiale. Al termine della narrazione di Casciari, lo stesso Messi ha mandato un messaggio al conduttore del programma di radio per ringraziarlo e dirgli che si era commosso fino alle lacrime ascoltando la storia insieme alla moglie Antonella.