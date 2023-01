Si tatua "Messi" sulla fronte ma si pente poco dopo: "Voglio tornare normale"

Un influencer colombiano si è fatto tatuare la parola Messi in fronte, tre stelle (i titoli iridati dell'Argentina) su una guancia a 'D10S' sull'altra dopo la vittoria della nazionale di Scaloni al Mondiale in Qatar: si chiama Maicol Quiñonez, ma è famoso con il nome d'arte Mike Jambs. Dopo pochi giorni e dopo tantissime critiche ricevute, però, il ragazzo si è pentito e ha ammesso di voler cancellare il tatuaggio in faccia peché sta passando giorni difficili, il periodo più complicato della sua vita.