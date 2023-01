Argentina, più di 20 mila firme perché Alvarez lasci la fidanzata: la storia della petizione

Julián Alvarez è tornato al Manchester City dopo la grande vittoria del Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina. Sembrerebbe un momento molto felice per l'attaccante ma la sua fidanzata è finita nella bufera per un episodio accaduto alla vigilia di Natale. In Argentina, infatti, è stata lanciata una petizione online che conta già, addirittura, più di 20.000 firme per chiedere al calciatore di lasciare la compagna Maria Emilia Ferrero. Ecco perchè.